العراق.. سرقة عربات قطار بـ

2022/03/10 | 16:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية في بيان، الأربعاء، عن عملية سرقة لعربات قطار، وضبط مئات الأطنان من الحديد.

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