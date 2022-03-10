طقس العراق: أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة في اليومين المقبلين

2022/03/10 | 17:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، يوم الخميس 10 آذار/مارس 2022، حالة الطقس في البلاد لليوم وللأيام المقبلة.

ستنخفض درجات الحرارة في عموم مناطق البلاد بدءًا من يوم غد الجمعة

وتوقعت الهيئة تساقط زخات مطر في مناطق متفرقة من البلاد، مع انخفاض درجات الحرارة في عموم المحافظات العراقية.

وقالت الهيئة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه إن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون بين غائم جزئي وغائم مع تساقط زخات مطر في أماكن متفرقة منها في المنطقة الوسطى، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية بين غائم جزئي وغائم مع تساقط زخات مطر متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانًا وتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائمًا جزئيًا أما درجات الحرارة فستنخفض في عموم مناطق البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم السبت سيكون بين غائم جزئي وغائم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية بين غائم جزئي وغائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانًا وتساقط ثلوج فوق المرتفعات الجبلية، أما درجات الحرارة فستنخفض عدة درجات عن اليوم السابق بعموم البلاد".

وأوضح أن "طقس البلاد ليوم الأحد سيكون صحوًا إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس بين غائم جزئي إلى غائم مع تساقط زخات مطر وتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية، أما درجات الحرارة سترتفع قليلًا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".

ولفت الى أن "طقس البلاد ليوم الإثنين المقبل سيكون صحوًا مع بعض الغيوم في المنطقة المنطقتين الوسطى والجنوبية، ولا تغير في درجات الحرارة في المنطقة الوسطى، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائمًا جزئيًا، وسترتفع درجات الحرارة قليلًا في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

وكانت هيئة الأنواء الجوية توقعت انتهاء موجة الغبار في البلاد يوم السبت المقبل.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري إنّ "تصاعد الغبار جاء نتيجة الفارق الحراري بين الكتلتين الحارة التي تأثرت بها البلاد قبل أيام والكتلة الهوائية الباردة التي كانت قادمة"، مبينًا أنّ "اتجاه الرياح يؤثر على تصاعد الغبار".

اقرأ/ي أيضًا:

الأنواء تتوقع انتهاء موجة الغبار يوم السبت المقبل

الأنواء الجوية: البرد يعود إلى العراق وأمطار في بعض المناطق

مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق: أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة في اليومين المقبلين) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس العراق: أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة في اليومين المقبلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).