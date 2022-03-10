تطرقا لأزمة أوكرانيا.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني العلاقات الثنائية

2022/03/10 | 17:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث وزير الخارجيَّة فؤاد حسين مع نظيره الأردنيّ أيمن الصفديّ، اليوم الخميس، التطور النوعيّ الذي تشهده العلاقات الثنائيَّة بين العراق والأردن في سائر المجالات.وبحسب بيان لوزارة الخارجية تلقت “ايرث نيوز” نسخة منه، فان لك جاء على “هامش مُشاركته في أعمال الدورة الـ157 لمجلس جامعة الدول العربيَّة على مستوى وزراء الخارجيَّة، والمُنعقدة في […]

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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني العلاقات الثنائية أولاً على ايرث نيوز.

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