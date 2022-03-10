السجن 7 سنوات لمجرمين بتجارة وترويج المخدرات في ميسان

2022/03/10 | 17:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم

الخميس، حكمين بالسجن لمدة سبع سنوات

بحق مجرمين اثنين عن جريمة قيامهم

بتجارة وترويج المواد المخدرة.

وذكر إعلام القضاء في بيان مقتضب، أن

"المجرمين اعترفوا ببيع وترويج ال

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