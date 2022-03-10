2022/03/10 | 17:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسلم مجلس النواب 40 طلبا للترشح لمنصب رئيس الجمهورية وسط فشل التوصل على مرشح تسوية للمنصب لحد الان.

يأتي ذلك بعد ان أنهى البرلمان استلام طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية للمرة الثالثة الاخيرة ولمدة ثلاثة أيام حيث باشر اليوم بتدقيق طلبات المترشحين وارسالها الى الجهات المعنية المكلفة بشأن استيفائهم لشروط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يبدأ تدقيق طلبات المرشحين بشأن استيفائهم للشروط) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يبدأ تدقيق طلبات المرشحين بشأن استيفائهم للشروط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).