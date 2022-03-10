سنغافورة: السجن مدى الحياة لمن يحاول الانضمام للقتال في أوكرانيا

2022/03/10 | 17:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تعدت سنغافورة مواطنيها الذين سينضمون إلى “الفيلق الدولي” للدفاع الإقليمي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بعقوبة السجن من 15 عاما إلى مدى الحياة .ونقلت النسخة الإلكترونية لصحيفة ستريتس تايمز يوم الخميس عن بيان صادر عن وزارة الخارجية السنغافورية قوله: “نود أن نؤكد أن قيام أي شخص في سنغافورة بشن حرب أو محاولة شن […]

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