2022/03/10 | 17:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الفنان المصري شريف إدريس اعتزاله الفن عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”.وقرر الفنان الاعتزال والابتعاد عن الوسط الفني وتغيير مسار حياته قائلاً “بعد 35 سنة سعي وتعب وشقى في الوسط الفني..قررت الاعتزال والابتعاد تماماً وتغيير مسار حياتي، وأي حد عنده فرصة سفر ليا سأكون شاكرا له وده طلبي الوحيد، وده قرار […]

ظهرت المقالة رسالة مؤثرة لفنان مصري..



“اعتزلت لأن الشغل بقى شحاتة” أولاً على ايرث نيوز.

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