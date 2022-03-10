تضمنت البراءة منهم.. عشائر ديالى تتفق على قرارات لمواجهة تجار المخدرات

2022/03/10 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى اصدرت عشائر ديالى، عددا من القرارات بالأجماع للوقوف بوجه مان اسمتهم بحيتان الفساد والمخدرات في المحافظة.

وقال مدير شؤون عشائر ديالى العميد علي محمود الربيعي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "عشائر ديالى عقدت مؤتمر موسع بحضور شيوخها وزعمائها من كل المناطق تناولت ملف المخدرات وسبل وقاية المجتمع من اثاره السلبية والخطيرة والتي تهدده".

واضاف الربيعي، ان "المؤتمر خرج بعدد من القرارات المهمة جرى الاتفاق عليها من قبل عشائر ديالى"، مشيرا الى ان "القرارات تضمنت البراءة من تجار المخدرات وعدم التوسط لهم او مراجعتهم بالإضافة الى مفاتحة مديرية مكافحة المخدرات للتزويد بأسماء كل من يراجع او يريد الوساطة لتاجر مخدرات من اجل مقاضاته".

واشار الى ان "الخطوات هي مسارات رادعة امام افة تهدد الجميع وهناك جهود كبيرة تبذلها العشائر في دعم القوات الامنية لأنهاء ملف شبكات وعصابات المخدرات وتفكيك واعتقال عناصرها مؤكدا بان المخدرات هي ارهاب اخر يهدد المجتمع وخاصة الشباب".

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