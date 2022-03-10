الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يريد “تلقين كيم يونغ اون درسا في التهذيب”

2022/03/10 | 17:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرشيفية نشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية للزعيم كيم جونغ أون © وكالة الأنباء الكورية الشمالية عبر الوكالة الكورية الجنوبية/ا ف ب/ارشيف سيول (أ ف ب) – يعد رئيس كوريا الجنوبية الجديد على ما يبدو استراتيجية مختلفة تمامًا عن تلك المطبقة حاليا تجاه كوريا الشمالية التي لها قوة نووية وفقا لخبراء، وذهب إلى حد التهديد […]

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