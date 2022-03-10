تهافت عالمي على شراء حقوق مسلسل من بطولة الرئيس الاوكراني زيلينسكي

2022/03/10 | 17:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشريك الإداري في شركة “إيكو رايتس” لحقوق البث التلفزيوني نيكولا سودرلند في مقر الشركة في ستوكهولم في التاسع من آذار/مارس 2022 © ا ف ب جوناثان ناكستراند ستوكهولم (أ ف ب) – تتسابق محطات تلفزيونية ومنصات للبث التدفقي، من بينها نتفليكس، على شراء حقوق عرض مسلسل أدى بطولته الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الممثل السابق الذي […]

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