غضب بعد قصف روسي لمستشفى في أوكرانيا عشية لقاء بين لافروف وكوليباف

2022/03/10 | 17:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعضاء في قوات الدفاع الأوكرانية في كييف في 09 آذار/مارس 2022 © اف ب جينيا سافيلوف كييف (أ ف ب) – أثار قصف القوات الروسية لمستشفى أطفال في مدينة ماريوبول المحاصرة غضب السلطات الأوكرانية والغرب مع اقتراب الجيش الروسي من كييف، كما ذكرت هيئة أركان البلاد عشية أول لقاء بين وزيري خارجية روسيا […]

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