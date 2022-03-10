2022/03/10 | 17:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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روسيا تعلن تسديد ديونها الخارجية بعملتها الروبل رداً على العقوبات الغربية » وكالة الأنباء العراقية

دولي

اليوم, 17:13

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