الحرب في أوكرانيا

2022/03/10 | 17:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف غزو روسيا لأوكرانيا، عيوب جيشها، وفق القائد العام السابق لقوات الجيش الأميركي في أوروبا، الجنرال المتقاعد، بن هودجز.

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