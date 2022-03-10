الحشد الشعبي يتفوق على كربلاء في دوري اليد الممتاز

2022/03/10 | 17:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..تغلب فريق الحشد الشعبي على نظيره كربلاء ضمن منافسات دوري اليد الممتاز.وأنهى فريق يد الحشد الشعبي مباريات التجمع الاخير في السليمانية بالتغلب على كربلاء بنتيجة 30 هدفا مقابل 21.وبهذا الفوز حافظ على المركز الثالث بعد فريقي الشرطة والجيش.يذكر ان الحشد الشعبي شُكل حديثاً وبات منافساً قوياً لحصد اللقب.انتهى / […]

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