2022/03/10 | 17:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد وزير التجارة، علاء الجبوري، اليوم الاربعاء، لنظيره الاردني على اهمية تفعيل مذكرة تفاهم الامن الغذائية لمواجهة التحديات الاقتصادية وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “الوزير التقى نظيره وزير الصناعة والتجارة في المملكة الأردنية الهاشمية يوسـف محمـود الشمالـي والوفد المُرافق لهُ حيث تمَّ بحث العلاقات الثُنائية بين العراق والأردن وسبُل تطويرها […]

ظهرت المقالة وزير التجارة يؤكد لنظيره الاردني على اهمية تفعيل مذكرة تفاهم الامن الغذائي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التجارة يؤكد لنظيره الاردني على اهمية تفعيل مذكرة تفاهم الامن الغذائي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التجارة يؤكد لنظيره الاردني على اهمية تفعيل مذكرة تفاهم الامن الغذائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).