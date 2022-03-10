الجيش والشرطة والحشد الشعبي ينتصرون في دوري اليد الممتاز

2022/03/10 | 17:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حققت فرق الجيش والشرطة والحشد الشعبي الفوز في دوري اليد الممتاز، اليوم الخميس.وانطلقت مواجهات الدور السادس من المرحلة الثانية للبطولة في محافظة السليمانية باقامة ثلاث مباريات.في المباراة الاولى حقق فريق الجيش الفوز على فريق بلدية البصرة بنتيجة 26-29.وفي اللقاء الثاني، فاز فريق الشرطة على فريق الخليج العربي بنتيجة 16-38.اما […]

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