تعرف على نتائج مباريات اليوم من دوري الطائرة الممتاز

2022/03/10 | 17:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تواصلت منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة الطائرة اليوم الخميس.وفي أولى مواجهات اليوم، حقق الجيش الأنتصار على مصافي الشمال بثلاثة اشواط دون مقابل.وانتهت المواجهة بواقع(25-20) (25-20) (28-26).وفي ختام مواجهات اليوم، واصل المتصدر غاز الجنوب التألق ويتجاوز الشرطة بثلاثة أشواط دون مقابل.وانتهى اللقاء بواقع (25-19) (25-23) (25-18).

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