2022/03/10 | 17:47 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الزراعة يستقبل مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/10 | 17:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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