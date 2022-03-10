بيكهام يلقي بثقله على خط النار بين أوكرانيا وروسيا

2022/03/10 | 17:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألقى نجم المنتخب الإنجليزي وريال مدريد السابق بثقله؛ دعما لأوكرانيا في حربها ضد روسيا عبر رسالتين “عاطفية ومادية”.وتبرع ديفيد وفيكتوريا بيكهام بمبلغ 1.8 مليون دولار أسترالي لدعم أوكرانيا قبل أن يطلق نداء اليونيسف الطارئ للبلد الذي مزقته الحرب برسالة عاطفية.وأصبح بيكهام أحد أكبر الداعمين لحملة اليونيسف الداعمة للأوكرانيين عبر مطالبته أكثر […]

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