2022/03/10 | 17:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدواجن ومنتجاتها لا يُسمح بحركة نقلها من إقليم كردستان إلى باقي محافظات العراق وإلى إشعار آخر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الزراعة يأمر بمنع استيراد الدواجن ومنتجاتها عبر كردستان) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الزراعة يأمر بمنع استيراد الدواجن ومنتجاتها عبر كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).