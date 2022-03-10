العراق والأردن يناقشان تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية

2022/03/10 | 17:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث وزير الخارجيَّة فؤاد حسين مع نظيره الأردنيّ أيمن الصفديّ، اليوم الخميس، تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية.وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أن “وزير الخارجية التقى نظيره الاردني على هامش أعمال الدورة 157 لمجلس جامعة الدول العربيَّة، التي تعقد على مستوى وزراء الخارجيَّة بمقر الجامعة العربيَّة في القاهرة”، موضحا، أن “الجانبين أشادا بالتطور النوعيّ […]

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