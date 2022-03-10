ائتلاف المالكي يعتبر أوراق الكاظمي “فخاخ” ضحيتها الشعب العراقي

2022/03/10 | 17:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، الخميس، الاوراق التي قدمتها حكومة تصريف الأعمال بأنها فخ وقع فيه الشعب العراقي، فيما أشار إلى أن قرار رفع سعر صرف الدولار يمثل جريمة كبرى بحق الشعب العراقي.وقال اللامي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “الورقة البيضاء التي اصر على تقديمها رئيس […]

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