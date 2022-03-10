شاخوان عبد الله: البرلمان تسلم أسماء 40 مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية

2022/03/10 | 18:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله، يوم الخميس، أن البرلمان تسلم أسماء 40 مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية، وان الجلسة المخصصة لإنتخاب رئيس جديد للعراق سيتم عقدها بعد تدقيق هذه الأسماء من قبل الجهات المعنية، كاشفا في الوقت ذاته أن رئيس الحكومة المحلية لمحافظة كركوك راكان سعيد الجبوري لن يستمر في منصبه.

وقال عبدالله في تصريح للصحفيين على هامش حضوره احتفالية بيوم الزي الكوردي في كركوك، إن “عملية الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية قد انتهت، وقد تم تقديم أسماء 40 مرشحاً لهذا المنصب”، مبينا أن البرلمان سيمضي بالإجراءات من خلال إرسال هذه الأسماء إلى الجهات المعنية (النزاهة، والقيد الجنائي، والمساءلة والعدالة) لغرض التدقيق”.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من عملية التدقيق سيُعلن البرلمان الأسماء بشكل عام.

وعلى صعيد آخر وحول منصب محافظ كركوك قال عبدالله: إن من يتسنم هذا المنصب يتعين ان يكون من سكانها الاصلاء ومعروف بالنزاهة، وان ما حدث طيلة المدة الماضية من تدمير السلم المجتمعي في المحافظة لا ينبغي أن يستمر، مشددا على أنه بما يتعلق بموضوع الفساد في المحافظة، وتعيين رئيس للحكومة المحلية سيتم فتح تحقيق بهذا الشأن.

وتابع بالقول: نبذل الجهود للتحاور مع المكونات في المحافظة لتعيين شخص آخر لمنصب المحافظ، لافتا الى انه لا يوجد أي اتفاق على استمرار راكان سعيد في منصبه، وفي اي لحظة نشرع بالحوارات لإستبداله، وتكليف شخص آخر بدلا منه تتفق عليه مكونات المحافظة كافة.

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