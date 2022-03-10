ميدل ايست: الواح مسمارية عراقية وقطع اثرية لدى مطربة أمريكية

2022/03/10 | 18:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لصحيفة ميدل ايست اي البريطانية ، الخميس، ان سلسلة من القطع الاثرية التي تعود للحضارتين السومرية والفرعونية المصرية يعود تاريخها إلى آلاف السنين قد ظهرت في منزل المغنية والممثلة الأمريكية ديمي لوفاتو بحسب ادعائها.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” القطع الاثرية التي تعود الى الحضارات القديمة في […]

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