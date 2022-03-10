ملفات زراعية مشتركة بين العراق والاردن

2022/03/10 | 18:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبل وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي، اليوم الخميس، وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني يوسف الشمالي، والسفير الاردني في بغداد منتصر الزعبي بحضور الوكيل الإداري للوزارة، مهدي سهر الجبوري، والوكيل الفني للوزارة، ميثاق عبد الحسين عبيد.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “جرى خلال اللقاء بحث أطر ومواصلة التعاون في المجالات […]

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