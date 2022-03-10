القانون: حكومة الكاظمي تستغل الصراع السياسي لتحقيق مصالحها الخاصة

2022/03/10 | 18:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اعتبر عضو ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي، الخميس، حكومة تصريف الأعمال بأنها تستغل التنافس السياسي لغرض استمرارها أطول فترة ممكنة في قيادة البلد، داعيا إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة لإخراج العراق من الأزمات.وقال البياتي لوكالة /المعلومة /، إن “الصراعات السياسية تعطي فرصة أمام حكومة تصريف الإعمال لمحاولة استمرارها اطول فترة ممكنة في […]

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