2022/03/10 | 18:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسترد 6 قطع أثرية من سويسرا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
العراق يسترد 6 قطع أثرية من سويسرا » وكالة الأنباء العراقية
سياسية
اليوم, 18:11
واع/
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسترد 6 قطع أثرية من سويسرا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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