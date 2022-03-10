وزيرة خارجية بريطانيا لـCNN: قلقون من استخدام روسيا للأسلحة الكيماوية في أوكرانيا.. وموسكو ترتكب

2022/03/10 | 18:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الحكومة البريطانية عن قلقها إزاء استخدام محتمل للأسلحة الكيماوية من جانب الجيش الروسي في أوكرانيا، وفق ما قالته وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، لـCNN، الخميس

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