كيم كارداشيان تثير غضب واسعًا بين رواد الإنترنت بعد نصيحة للنساء العاملات.. ماذا قالت؟

2022/03/10 | 18:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت كيم كارداشيان الغضب بين مجموعة من الناس بعدما قدمت نصيحة عمل للنساء خلال مقابلة مؤخرًا مع مجلة فاريتي.إليكم ما قالته.

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