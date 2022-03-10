الادعاء العام اللبناني يحظر سفر مدراء بنوك محلية 

2022/03/10 | 18:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الادعاء العام اللبناني لرويترز، الخميس، إصدار قرار يحظر السفر على رؤساء مجالس إدارة خمسة بنوك لبنانية.

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