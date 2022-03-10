الجيش والشرطة ينتصران في دوري اليد الممتاز

2022/03/10 | 18:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..نجح فريقا الجيش والشرطة، في تحقيق الانتصار ضمن منافسات الدوري الممتاز بكرة اليد.وفي المباراة الاولى حقق فريق الجيش الفوز على فريق بلدية البصرة بنتيجة 26-29.وفي المواجهة الثانية، فاز فريق الشرطة على فريق الخليج العربي بنتيجة 16-38.وكان الحشد الشعبي، قد فوزا مهما بتغلبه على فريق كربلاء بنتيجة 30 هدفا مقابل 21.[…]

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