ماذا تعرف عن

2022/03/10 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

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يبدأ موسم "برد العجوز" في الـ 9 من آذار الجاري لينتهي في 21 منه، يطلق عليه أيضا اسم "بياع الخبل عباته" وهو يأتي بعد حالة دفء خادعة يظن خلالها الناس أن البرد قد انصرف، إلا أنه يعاود هجمته مجدداً ببرودة شديدة.

وسبب تسميته "بياع الخبل عباته" أن الناس في السابق كانوا يبيعون العباءة خلالها ويفاجأون بعودة البرد مجددا.



ويتزامن الموسم مع نهاية فصل الشتاء ومطلع فصل الربيع.

ويذهب آخرون إلى أن سبب تسمية "برد العجوز" تعود إلى أن عجوزاً أحست بالدفء فجزت صوف غنمها، ثم رجع البرد، ما أدى الى نفوق كل الأغنام، وقيل لأن برده يؤثر في كبار السن والعجائز دون الفتيان، وقيل لأنه يأتي في عجز الشتاء أي آخره والعامة تسميها العجوز، وقيل إن سبب التسمية ترجع الى عجوز كاهنة عاشت في العصور الغابرة عند العرب تكهنت بعودة الشتاء لأيام قلائل، لتتلف حينها ماشيتهم ولم يصدقوها، فحدث ما حذرتهم منه وتلفت الماشية فسميت أيام العجائز.

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