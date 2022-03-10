الأمير البريطاني يكافئ قوات دربت نظيرتها العراقية

2022/03/10 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة: ياسمين الشافي

افادت صحيفة ذا ناشيونال، اليوم الخميس، ان الأمير البريطاني تشارلز قدم ميداليات إلى القوات البريطانية التي استخدمت في إطار مهمة تستهدف تنظيم داعش الإرهابي في العراق.

وقال تقرير الصحيفة الذي ترجمته (بغداد اليوم) إن "الأمير تشارلز الذي كان عقيدا في الحرس الويلزي منذ عام 1975 قدم ميداليات عملية شادر إلى سرية أمير ويلز في ثكنات كومبرمير في وندسور".

وأضاف "شاهد تشارلز حوالي 75 عضوا من سرية أمير ويلز في استعراض عسكري بعد تقديم الميداليات لنحو 25 جندياً ومن بين أولئك الذين حصلوا على ميدالية من الأمير تشارلز الحارس رايان سالمون ، 28 عاماً من ويلز الذي حصل والده جيمس سالمون على ميدالية منذ 40 عاما من الأمير تشارلز لخدمته في جزر فوكلاند".

قال الحارس سالمون إن "أمير ويلز بدا مهتما حقا بالمهمة"، مبيناً انه قال: "لقد كان شرفًا لي أن أحصل على ميدالية منه.



حصل والدي على ميدالية من حرب جزر فوكلاند منذ أقل من 40 عاما".

كما تلقى الرقيب لانس أوجوتشوكو أوكيكي 39 عاما وهو في الأصل من نيجيريا ميدالية من الأمير تشارلز وقال إن الفترة التي قضاها في العراق كانت جيدة حقا "، مضيفاً: "لقد استمتعت بكل جزء منها".

يُذكر انه "تم نشر أعضاء من الكتيبة الأولى من الحرس الويلزي، بما في ذلك شركة أمير ويلز في عملية شادر 13 في العراق والكويت وقبرص بين حزيران وكانون الاول من العام الماضي".

واشار التقرير الى كون "عملية شادر هي التزام بريطاني بمواصلة هزيمة داعش عبر الشرق الأوسط الكبير".

واوضح انه "تم إرسال سرية أمير ويلز إلى أربيل في إقليم كردستان شمال العراق، وقاموا بدوريات تكتيكية بالمركبات في المنطقة وعملوا على ضمان سلامة وحماية الشركاء متعددي الجنسيات أثناء قيامهم بالمشاركة الدفاعية مع شركاء عراقيين لكن في بغداد والكويت وقبرص، وعمل أعضاء الكتيبة مع شركاء التحالف في مجموعة من الأدوار لضمان نجاح هزيمة داعش وشمل ذلك تدريب القوات المسلحة العراقية والقيام بعمليات لوجستية وعمليات إعادة الإمداد والعمل في غرف عمليات عالية الوتيرة.

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