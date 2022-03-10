النائب العام يصدر أمرًا بحظر سفر رؤساء 5 بنوك لبنانية

2022/03/10 | 18:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت النائب العام اللبناني لرويترز أنها أصدرت، اليوم الخميس، قرارات منع سفر بحق رؤساء مجالس إدارة خمسة بنوك لبنانية.ويخص قرار حظر السفر الذي أصدرته القاضية غادة عون سليم صفير من بنك بيروت وسمير حنا من بنك عوده وأنطون الصحناوي من سوسيتيه جنرال وسعد الأزهري من بنك بلوم وريا الحسن من بنك ميد.

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