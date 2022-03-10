إصبع كريم بنزيما.. حكاية إصابة جلبت المجد لمهاجم ريال مدريد

2022/03/10 | 18:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يكن تألق كريم بنزيما لاعب ريال مدريد في لقاء فريقه ضد باريس سان جيرمان، إلا استمرار لحالة التوهج التي يعيشها الدولي الفرنسي مؤخرا.وعانى بنزيما على مدار مسيرته من عدة أزمات، بل إنه دخل في أكثر من قضية أخلاقية تسببت واحدة منها في حرمانه على مدار 6 سنوات من ارتداء قميص منتخب فرنسا.لكن يبدو أن […]

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حكاية إصابة جلبت المجد لمهاجم ريال مدريد أولاً على الايام نيوز.

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