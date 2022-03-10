2022/03/10 | 18:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يركز اليوم العالمي للكلى على أهمية الحفاظ على صحة الكلى وتحسين وظائفها، والحفاظ على رطوبة الجسم واتباع نظام غذائي صحي خالٍ من الصوديوم والملح يمكن أن يدعم صحة الكلى بشكل كبير، ويوصى الخبراء باتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان قليلة الدسم والحبوب الكاملة والبذور والمكسرات لتحسين صحة الكلى، بينما يجب تجنب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعرف أفضل نظام غذائي لتحسين صحة الكلى) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعرف أفضل نظام غذائي لتحسين صحة الكلى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).