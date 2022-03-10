الشطري: ماضون نحو نشر ثقافة الأمن الوطني بين المواطنين

2022/03/10 | 18:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهم ما صرح به رئيس جهاز الأمن الوطني السيد حميد الشطري خلال لقائه بعدد من مديري القنوات الفضائية المحلية : ⭕️ الأمن والإعلام” يجب أن يعملا تحت مظلة القانون وإحترام حقوق الإنسان .⭕️ ضرورة أن يفهم الإعلام الوطني دور الأمن والعكس صحيح أيضاً، والعمل المشترك يجب أن يُبنى على المهنية والمصداقية ⭕️ حريصون جداً […]

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