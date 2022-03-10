جهود عراقية تنجح باسترداد 6 قطع أثرية مهربةمن سويسرا

2022/03/10 | 18:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذلك جاء ضمن جهود الدبلوماسية العراقية لاسترداد الآثار المهربة.

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