الشطري: الأمن والإعلام يجب أن يعملا تحت مظلة القانون

2022/03/10 | 18:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، اليوم الخميس، حرص الجهاز على مد جسور قوية مع المؤسسات الإعلامية، فيما أشار إلى أن الأمن والإعلام يجب أن يعملا تحت مظلة القانون.وقال الشطري خلال لقائه بعدد من مديري القنوات الفضائية المحلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الأمن والإعلام، يجب أن يعملا تحت مظلة القانون واحترام حقوق الإنسان"، مؤكدا، "ضرورة أن يفهم الإعلام الوطني دور الأمن والعكس صحيح أيضاً، والعمل المشترك يجب أن يُبنى على المهنية والمصداقية".وأضاف: "حريصون جداً على مد جسور قوية مع المؤسسات الإعلامية وفق أسس قوية ومتينة ومبنية على علاقات واضحة المعالم"، مبينا أن "ثقافة الأمن الوطني بين المواطنين تُعدُّ واحدة من مهامنا الأساسية وعملية نشرها تحتاج إلى التعاون مع مؤسساتكم الاعلامية".

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