بعد أنباء عن اشتباك بالأيدي.. نيمار

2022/03/10 | 18:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد اللاعب البرازيلي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، الخميس، بغضب على الأخبار التي تداولتها الصحافة الإسبانية حول وقوع شجار بالأيدي بينه وبين الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، مؤكدا أن هذه الأنباء "كاذبة"

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