2022/03/10 | 19:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألقت مديرية شؤون الإقامة، اليوم الخميس، القبض على 90 أجنبيا في العاصمة بغداد.وذكر بيان للداخلية وتلقته وكالة ايرث نيوز، انه “بعمل دؤوب، تمكنت مفارز مديرية شؤون الإقامة في المديرية العامة للاحوال المدنية والجوازات والإقامة، بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات والقوة الماسكة للأرض، من القاء القبض علي 90 مخالفاً اجنبياً من […]

ظهرت المقالة في بغداد..



القبض على 90 اجنبيا مخالفا لشؤون الاقامة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في بغداد.. القبض على 90 اجنبيا مخالفا لشؤون الاقامة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في بغداد.. القبض على 90 اجنبيا مخالفا لشؤون الاقامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).