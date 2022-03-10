تضاعف المتقدمين.. بالأرقام عدد المترشحين لمنصب رئيس جمهورية العراق بعد فتح الباب مرة أخرى - عاجل

2022/03/10 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر برلماني، اليوم الخميس، عدد المرشحين الذين قدموا أوراقهم رسميا لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عدد الاشخاص الذين رشحوا انفسهم لتولي منصب رئيس الجمهورية بلغ 40 شخصا".

وكان مجلس النواب ، قد أعلن السبت الماضي (5 آذار الجاري)، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

ونشرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، الشروط الواجب توافرها في المرشح:

1- ان يكون عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين.

2- ان يكون كامل الأهلية وأتم الأربعين عاماً مـن العمر.

3- ان يكون ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.

4- أن لا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق.

5- ان يكون غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.6- أن لا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المساءلة والعدالة أو أي إجراءات تحل محلها.

ووفق البيان فإن، الوثائق الرسمية المطلوبة:

1- طلب تحريري الى رئاسة مجلس النواب بالرغبة في الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية.

2- مستمسكات شخصية تثبت كون الراغب بالترشح عراقياً بالولادة وكون والديه عراقيين وذلك بتقديم هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية للمرشح ووالديه.

3- سيرة ذاتية مفصَّلة تتضمن ما يثبت توافر المرشح على خبرة سياسية.

4- وثيقة تخرج تثبت حصول المرشح على شهادة جامعية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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