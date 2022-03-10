العملية العسكرية الروسية وآفاقها - محمود جديد

2022/03/10 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_جديد العمليّة العسكرية الروسية وآفاقها ++++++++++++++++++++++ بقلم : محمود جديد كانت تسمية الحرب الحالية بالعملية العسكرية من قِبَل القيادة الروسية دقيقاً إلى حدّ كبير ، لأنّها أقل من مستوى الحرب، فهي لا تهدف لاحتلال أوكرانيا ، ولا ضمّها إلى الاتحاد الروسي ، كما تحافظ على البنية التحتية المدنية قدر المستطاع ، وتوزّع المساعدات الغذائية على بعض المدن الأوكرانية ، على الرغم من أنّ النتا ......





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