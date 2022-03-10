نائب يكشف عن حوارات “غير معلنة” بين الثبات الوطني والتحالف الثلاثي

2022/03/10 | 19:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اكد النائب عن الاطار التنسيقي محمد الزيادي ، الخميس ، عن حراك سياسي غير معلن بين الاطار التنسيقي المتمثل بتحالف الثبات الوطني مع التحالف الثلاثي بشان الاتفاق على اكمال النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، مرجحا تحديد جلسة انتخاب الرئيس منتصف الأسبوع المقبل.وقال الزيادي في تصريح لـ/ المعلومة /، انه “مع […]

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