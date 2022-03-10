الاقامة تقبض على عدد من المخالفين في بغداد

2022/03/10 | 19:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية شؤون الإقامة، اليوم الخميس، عن القاء القبض على 90 مخالفاً في بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز مديرية شؤون الإقامة في المديرية العامة للاحوال المدنية والجوازات والإقامة، بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات والقوة الماسكة للأرض، تمكنت من القاء القبض علي 90 مخالفاً اجنبياً من جنسيات مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد".

واضافت ان "العملية شملت منطقتي المنصور والداوودي، وتستمر عمليات ملاحقة المخالفين لقانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017 المعدل من الأجانب المتواجدين على أراضي جمهورية العراق".واشارت المديرية الى انها "تعمل بشكل جاد من أجل القاء القبض على المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القانون".

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