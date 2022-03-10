بمشاركة 13 دولة.. انطلاق بطولة العرب للشطرنج في بغداد

2022/03/10 | 19:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..انطلقت اليوم الخميس منافسات بطولة العرب للشباب والناشئين بالشطرنج والتي تضيفها قاعة قرطبة في فندق المنصور ميليا، بحضور وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ورئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي.وقال رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي في بيان تلقت وكالة / المعلومة /، نسخة منه، ان “احتضان بغداد لهذه التظاهرة […]

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