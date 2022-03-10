قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة تضبط “عجلة” مخالفة تحوي مواد متنوعة في ميسان

2022/03/10 | 19:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة، اليوم الخميس، من ضبط مواد مخالفة في محافظة ميسان.وذكر بيان للداخلية تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “تمكنت مفارز قسم شرطة كمرك ميسان التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة من ضبط عجلة نوع تريلة تحتوي على ( ألواح وصفائح ولفات واشرطة بلاستيكية)، وذلك لعدم وجود شهادة منشأ […]

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