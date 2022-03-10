بالفيديو.. قافلة عسكرية روسية تشق طريقها الى العاصمة الاوكرانية

2022/03/10 | 19:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحاول روسيا الوصول العاصمة الاوكرانية كييف منذ اسبوعين.

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