إخماد حادث حريق مجمع الزهور السكني في بغداد

2022/03/10 | 19:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت مديرية الدفاع المدني، تمكن فرقها من إخماد حادث الحريق الكبير الذي اندلع، اليوم الخميس، داخل مجمع الزهور السكني في بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق كبير اندلع في فرن مع اسواق ومخزن تجاري ضخم يحتوي على مواد انشائية مشيدة من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني داخل مجمع الزهور السكني في منطقة النعيرية جنوب شرق بغداد عصر اليوم".وأضافت، أن "الدفاع المدني زج بخمس عشرة عجلة اطفاء بكامل طواقمها باسناد الجهد الآلي الثقيل من شفلات من اجل السيطرة واخماد حادث الحريق بشكل تام دون تسجيل اصابات بشرية او تأثر الشقق في المباني السكنية مع انقاذ مرأب للسيارات قريب جدا من موقع الحادث".ونوهت بأنه "لمعرفة سبب الحادث تم استدعاء خبير الادلة الجنائية وفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل المجمع السكني".

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