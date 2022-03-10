2022/03/10 | 19:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف صحافي روسي بارز تفاصيل مثيرة بشأن شخصية روسية مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان لها دور مؤثر في قرار غزو روسيا لأوكرانيا، بالإضافة لعوامل أخرى من بينها عزلة بوتين واحاطة نفسه بـ"المتملقين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل مثيرة عن شخصية روسية قادت بوتين إلى قرار الحرب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل مثيرة عن شخصية روسية قادت بوتين إلى قرار الحرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).